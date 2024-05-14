الفيوم تحصد المركز الأول والتاسع جمهوريًا فى مسابقة التربية الفنية 

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “تنمية مادة التربية الفنية”، مسابقة التصميم الفني بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية .

وفازت الطالبة أية أحمد كمال - المرحلة الابتدائية - مدرسة الشهيد ياسر كمال تمام - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التصميم الفني.

كما فازت الطالبة نور تامر عزيز الدين رياض - المرحلة الثانوية - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية ، في مسابقة التصميم الفني.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالشكر والتقدير للفائزين في مسابقة التصميم الفني ، وقدمت الشكر ايضا لفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرستي الشهيد ياسر كمال تمام وعائشة حسانين الثانوية للبنات ، وتوجية التربية الفنية ومسئولي الشئون التنفيذية والأنشطة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

محاضرات مجانية

ومن جهه اخرى نظمت إدارة طامية التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية. بقاعة مدرج مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام ، ومدرج مدرسة طامية الإعدادية القديمة لطلب الشهادة الاعدادية

تاتى هذه المحاضرات المجانية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة طامية التعليمية.

تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين . ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين .

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