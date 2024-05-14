ديبالا يتلقى عروضًا مغريه من الدوري السعودي

تلقى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق روما الإيطالي، عروضا مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية في تقرير لها اليوم أن ديبالا تلقى عروضًا مغريه من الأندية السعودية، حيث يحظى اللاعب باهتمام أكثر من نادي للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن ديبالا لديه شرط جزائي يبلغ 12 مليون يورو فقط في عقده مع النادي الإيطالي، وهو ما قد يمنح الأندية الراغبة في ضمه سهولة مطلقة في حسم الصفقة وجلب اللاعب حال الاتفاق معه بشكل نهائي.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 31

اختتمت أول أمس منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي شهدت إقامة عدة موجهات أبرزها لقاء الأهلي والشباب في قمة منافسات الأسبوع.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، لحساب الجولة 31 من الدوري السعودي.

كما حقق الهلال الفوز على الحزم بنتيجة 4-1 ليحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين رسميًا عن الموسم الحالي 2023 – 2024، وللمرة الـ19 في تاريخه.

بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الرائد والطائي بهدف لكل منهما والتي جمعت الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.