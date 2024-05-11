الأحد 12 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 31

مباراة الأهلي والشباب
مباراة الأهلي والشباب

اختتمت اليوم منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي شهدت إقامة عدة موجهات أبرزها لقاء الأهلي والشباب في قمة منافسات الأسبوع.

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فيرمينو يقود أهلي جدة للفوز على الشباب في الدوري السعودي

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الزعيم الهلالي يستعد للتتويج بلقب الدوري السعودي التاسع عشر

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، لحساب الجولة 31 من الدوري السعودي.

كما حقق الهلال الفوز على الحزم بنتيجة 4-1 ليحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين رسميًا عن الموسم الحالي 2023 – 2024، وللمرة الـ19 في تاريخه.

بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الرائد والطائي بهدف لكل منهما والتي جمعت الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

جدول ترتيب الدوري السعودي

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