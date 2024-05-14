أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الدواجن والبيض في الانخفاض بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2024، لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 6 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 20 جنيها في الكيلو واحد، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

أسعار الدواجن والبيض

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 76 جنيها للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 95 جنيها.

سعر الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 115 الأسواق بين 125 و130 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 135 جنيهًا

سعر الدواجن للمستهلك

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 82 إلى 87 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 27 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 30 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 16 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

وكشفت سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن هناك استقرارا فى أسعار الفراخ اليوم فى الأسواق، حيث يسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات 77 و78 جنيها وسعر الفراخ الساسو بين 95 و96 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 و76 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو الفراخ فى الأسواق للمستهلكين حوالى 85 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 83 جنيها وقد يصل إلى 90 جنيها فى مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضى بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو فى حين يسجل السعر الحالى فى الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.