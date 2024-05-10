استغاثة عاجلة لـ وزير الداخلية.. أعيدوا لنا أرضنا

يستغيث المواطن حسين حسين المغيني المقيم بناحية كفر المنشى في قرية أبو حمر بمدينة بسيون في محافظة الغربية بالسيد اللواء وزير الداخلية ضد كل من محمد عبدالرحمن محمد قطب شامة، ووليد عبدالرحمن محمد قطب شامة، حيث قاما المشكو في حقهم بأخذ قطعة أرض زراعية ملك الري قام المواطن بإيجارها عام 1932، وذلك باستخدام سلطاتهم وتلفيق التهم له ولأولاده.

حرر المواطن حسين حسين المغيني رقم 8321 لسنة 2021 جنح بسيون وتم حفظ المحضر بفعل سلطات المشكو في حقهم.

لذا يلتمس المواطن عمل اللازم قانونا.

مقدمة لمعاليكم

حسين حسين المغينى

ت/ 01128394070