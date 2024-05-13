معهد معاوني الأمن 2024.. رابط وخطوات التقديم

معهد معاوني الأمن.. زادت معدلات البحث على معهد معاوني الامن لليوم الثاني على التوالي، حيث اهتم الكثيرون بالاطلاع على تفاصيل التقديم بالدفعة الجديدة بمعاهد معاوني الأمن، مما جعله يتصدر مؤشرات جوجل بمصر.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد، أن التقديم للالتحاق بدفعة جديدة في معهد معاوني الأمن 2024، سيبدأ من يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل.

طريقة التقديم على معاهد معاوني الأمن 2024

ويتم التقديم في معاهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإلكتروني عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من هنـــــــــــا.

- الضغط على أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن.

- إنشاء حساب بالموقع، ولو كنت عضوًا ادخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم.

موعد اختبارات معهد معاوني الأمن

ومن المقرر أن بدء إجراء اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن من يوم 25 مايو الجاري، وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب بعدة محافظات منها "طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج".

معهد معاوني الأمن ..مزايا الالتحاق به

ومن مزايا الدراسة في معاهد الأمن: