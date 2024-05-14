جهاز كشف المعادن يُسقط مُتعاطي المخدرات.. ما القصة ؟ ‏

غيبت المخدرات عقل بطل قصتنا فأصبح يسير دون هُدى، لم يعي وهو بصدد الدلوف لمحطة المترو أن جهاز كشف المعادن سيُوقعه في شر أعماله.

نال المُتهم جزاءه العادل بعد أن قُدم لمنظومة العدالة، وبالتأكيد فإنه أصبح لمن خلفه آية.

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اتهامات النيابة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُـتهم رجب.ح أنه في يوم 19 ديسمبر 2023 بدائرة قسم مصر القديمة في محافظة القاهرة أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

فضلاً عن إحرازه عقار بنزوهيكسول وكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز زوجاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ قانوني.

تفاصيل الواقعة

وتُشير أوراق القضية إلى أنه في حال مرور المقدم الضابط بمباحث شرطة المترو، شاهد المُتهم أثناء دخوله محطة مترو الملك الصالح.

وأثناء مرور عبر جهاز كشف المعادن أظهر الجهاز إنذاراً بشأن حمله ما يستوجب تفتيشه، وتم العثور معه على سلاح أبيض كان يُخفيه بين طيات ملابسه.

وقام الضابط بعد ذلك باستكمال تفتيشه الذي أسفر عن العثور على كيس بلاستيكي داخله 6 أكياس شفافة تحوي كل منها على كمية من المخدر وأقراص يُشتبه أنها مُخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأكياس الستة المضبوطة مع المتهم تحتوي على MDMB-4EN-PINANCA المدُرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

حكم المحكمة

وأصدرت المحكمة حكمها على المُدان بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهم الأولى والثانية والثالثة.

وثانياً بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلع ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الرابعة، مع مصادرة المخدرات والسلاح المضبوطين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أدلة الثبوت تساندت قبل المتهم وارتكابه إحراز المخدر بقصد التعاطي، بالنظر للكمية الضئيلة المضبوطة.