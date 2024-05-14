تكافل وكرامة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2024

تكافل وكرامة.. تزامنًا مع حلول منتصف شهر مايو، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024، حيث يبدأ صرف المعاش لـ أكثر من 5.2 مليون أسرة يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو، عبر الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يتقاضى معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي للمستحق.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

أخيرًا النقر على استعلام، لتظهر جميع البيانات.