استلام ٥٠٨ فيزا تكافل وكرامة بالغربية

قام الأستاذ أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية؛باستلام عدد 508 فيزة تكافل وكرامة

من الشركة المسئوله.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى. وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

حيث قام خيرى نعيم أخصائى، ادارة الضمان من استلام الفيز من الشركه المنفذه

قد تم التنبية عليه وعلى كافة العاملين بادارة الضمان والتى ورد اليها عدد 508ما بين فيزة تكافل وكرامه ؛بتجهيزها وتوزيعها على كافة الاداراة الاجتماعية التى كان لها نصيب من الفيز لسرعة تسليمها للمواطنين المستحقين

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط 5.2 مليون أسرة، لافتة إلى أنه أصبح لديها أكبر قاعدة بيانات من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، والتي تضم كلا من مستفيدي الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنه تم توزيع البطاقات الذكية «ميزة» على المستفيدين، من خلال شركات التوزيع، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها في إطار التسهيل عليهم، كما تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات.

