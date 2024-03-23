خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا

يتسال على كبير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة واحدًا من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون المصريون في هذا الوقت، بعدما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن كيفية الاستعلام بصورة إلكترونية، لتسهيل العملية عليهم دون الحاجة إلى مغادرة المنازل أو التزاحم في مكاتب العمل.



وقد أعلنت الوزارة عن بدء صرف مستحقات معاش تكافل وكرامة منتصف شهر مارس المقبل.

طريقة الاستعلام

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

2. النقر على الكلمة المخصصة للاستعلام.

3. إدخال الرقم القومي للشخص المعني.

4. الضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بأحقية الشخص في الحصول على معاش تكافل وكرامة على الشاشة.



طريقة تقديم الشكوى

1. الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. الدخول إلى برنامج تكافل وكرامة.

3. كتابة محتوى الشكوى المطلوبة.

4. النقر على زر التسجيل.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من جميع المعلومات المتعلقة برابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، وكيفية تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.