طعن حبيبته وأشعل النار فيها.. الجنون يُسيطر على العاشق الغاضب

تملك شعور الغضب بطل قصتنا حتى سيطر عليه تماماً، وسوّل له الشيطان أن يُتم جريمته، فحاول أن يُزهق بيديه روح حبيبته بأسوأ سيناريو مُمكن.

دبّر الشرير في روايتنا جريمته وأعد لها العُدة، ولكن شاء الله أن يكشف للجميع سوء ما اقترفت أنامله.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

وبحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن جيمس جوزيف جونرسون – 48 سنة طعن حبيبته، وسكب

عليها كميات من الوقود، قبل أن يُشعل النار في منزلهما.

وكُشفت الجريمة يوم الجمعة الماضي حينما توجهت السلطات لمحل سكن الضحية تامرا ماري كليمانس بعد بلاغ عن وجود حريق وعملية طعن.

عناية الله تُنقذ المسكينة

ويقول المُحققون إن الواقعة حدثت أثناء مُشاجرة بين الضحية والجاني، وخلال تصاعد الخلاف استل الرجل سلاحاً ذي لونٍ أبيض لطخ بحُمرة الدماء نصله، قبل أن يسكب عليها وعلى أرجاء المنزل بنزيناً وأشعل النار.

وتمكنت الشابة من الهرب وطلبت الحماية من الجيران، وتعرضت لإصابات خطيرة وجرى نقلها لمركز رعاية الحروق في حالةٍ حرجة.

وعثر رجال الإطفاء على المُجرم مُختبئاً في الفناء الخلفي للمنزل، وكان مُسلحاً بسكينٍ، ونجحت السلطات في الإيقاع به وأخذه لمقر الاحتجاز.

الجاني

وتبين أن الرجل يُعاني أيضاً من حروقٍ تستوجب إخضاعه للعلاج، وقامت الشرطة بالقبض عليه عقب خروجه من المُستشفى.

ويُواجه الرجل تهمة إشعال الحريق من الدرجة الأولى، فضلاً عن مُحاولة إنهاء الحياة من الدرجة الأولى أيضاً.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن دوافع الجاني، وكيف ستقتص منه منظومة العدالة.