التفاصيل الكاملة للحصول على تصريح الحج

الحصول على تصريح الحج يعد من اهتمامات قطاع كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، لتلافي دفع غرامة في حالة عدم استخراج التصريح، ومن هنا يسعى الكثير من المواطنين القاطنين بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على تصريح الحج لسنة 2024.

تصريح الحج

ويطالب جميع الحجاج بتصريح الحج للسماح بأداء فريضة الحج في المشاعر المقدسة، لتجنب قيمة المخالفة التي ستفرض على من يضبط في مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج دون تصريح، وفقًا للسلطات السعودية.

تعليمات الحج

ويتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج.

خطوات الحصول على تصريح الحج

الدخول إلى الموقع الرسمي لـوزارة الحج والعمرة في المملكة.

النقر على أيقونة حجاج الداخل.

النقر على أيقونة طلب حجز

إدخال جميع الباينات المطلوبة.

اختيار المناسبة للشخص المتقدم للحج.

يمكنك إضافة مرافقين، والنقر على زر الحجز .

أخيرًا سوف تصل رسالة نصية باتمام الحجز.

دار الإفتاء المصرية

وفي سياق آخركشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لأداء فريضة الحج بالتقسيط، مؤكدًا أنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة - وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه.

العمرة

وتابعت الإفتاء:" بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة"، وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.

أنظمة وتعليمات الحج

جدير بالذكرعقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال.