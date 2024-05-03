أوقاف الفيوم تعقد ندوات علمية بعنوان "التيسير في الحج" 

عقدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، عدد من الندوات العلمية بعنوان "التيسير في الحج" ضمن فعاليات البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر"

يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، وضمن جهودها في خدمة القرآن الكريم، وبحضور أئمة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف.

ندوات دعوية ضمن برنامج مجالس العلم والذكر بأوقاف الفيوم

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، وعدد من الأئمة والعلماء المميزين، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، وضمن فعاليات البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر"، الذي تنظمه المديرية بالمساجد الكبرى بإدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وخلال هذه اللقاءات أشار العلماء إلى ضرورة أن يكون التيسير فى أداء مناسك الحج منضبطا بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يُفرّغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية.

وشدد العلماء على ضرورة ألا ينبغي أن يدعي أحد – في القضايا الخلافية في الحج أو في غيره – أن رأيه هو الحق والصواب وما سواه أو عداه هو الخطأ،بل هو اجتهاد بغية الوصول للحق مع مراعاة مقاصد الشرع الحنيف في التيسير ورفع الحرج، من غير إنكار على المختلف في الرأي فيما يقبل الخلاف، فالقاعدة أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله،إنما ينكر على من يفعل المجمع على تركه أو يترك المجمع على وجوبه، والحج يقتضي البعد عن اللغو والجدل، فالعالم رأيه واجتهاده، وللآخرين من أهل الاجتهاد والنظر المعتبر آراؤهم التي تقدر وتحترم،في ضوء ما قرره أهل العلم" نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا ويحترم رأيه واجتهاده فيما اختلفنا فيه".

واستعرض العلماء نماذج التيسير في الحج منها: إعانة الضعفاء في الرمي تخفيفًا عليهم، ومنها التوسع في وقت الرمي، ومدة البقاء في المزدلفة، وترتيب أعمال يوم النحر، والجمع بين طوافي الإقامة والوداع للضعفاء وغير القادرين على القيام بكل منهما منفردًا.