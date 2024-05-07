السعودية تعلن عن إطلاق خدمة "أجير الحج"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق خدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.

ودعت الوزارة في بيان لها؛ الراغبين في العمل بالمشاعر المقدّسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين، إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.

وبينت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، حيث تُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرّضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.

وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكلٍ مؤقتٍ، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.

وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف، منها: تعزيز مرونة القوى العاملة، ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

وتُتاح الخدمة إلكترونيا بشكلٍ مبسطٍ للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: [أجير الحج (https://www.ajeer.com.sa).

وكانت طريقة الحصول على تأشيرة الحج عبر منصة "نسك"..تعتبر تأشيرة الحج من أهم الوثائق التي يحتاجها الحجاج لأداء فريضة الحج، وفي سياق ذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية التسجيل لاستخراجها.

فيما أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، التسجيل إلكترونيًا لموسم الحج لعام 2024، ويمكن التقديم لتأشيرة الحج 2024، من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، من خلال الدخول على تطبيق نسك.

خطوات الحصول على تأشيرة الحج 2024

في البداية جيب تحميل تطبيق نسك من المتجر.

تسجيل الدخول على التطبيق

تسجيل مستخدم جديد.

إدخال بيانات الشخص الراغب في الحج

إدخال كلمة مرور

ستصلك رمز تحقيق على جوال، يجب إدخالة وتسجيل الدخول.

يجب اختيار الحجز من خدمات الحج.

الموافقة على الشروط والأحكام، والاطلاع على باقات الحج.

إضافة مرافق مواطن أو مقيم اختياري.

عليك اختيار باقة الحج المناسبة.

يجب إدخال بيانات الحساب البنكي.

اختيار طريقة السداد

أخيرًا تأكيد الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال.

وزارة الحج والعمرة بالسعودية

جدير بالذكر بدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، في إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ، وحددت الوزارة موعد استخراج تصاريح الحج 2024 لحجاج الداخل في السعودية، والتي يتم التسجيل بها إلكترونيًا.