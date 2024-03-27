زوجة تحاول الانتحار بـ سم فئران في بدر

حاولت ربة منزل التخلص من حياتها بـ مدينة بدر باستخدام سم فئران، إثر خلافات مع زوجها، تم نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجة السبب وراء أقدام الزوجة التي تبلغ من العمر 24 عام على محاولة إنها حياتها باستخدام سم فأر، خلافات زوجية مع زوجها 28 سنة وعلى اثارها حاولت التخلص من نفسها، وتم إنقاذها ونقلها إلى أقرب مستشفى ولا يمكن استجوابها لمكوثها في حالة خطرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغ يفيد بقيام زوجها بتناول سم فئران، وعلى الفور أنتقل رجال المباحث إلى المستشفى وبعمل التحريات الأولية تبين أن السبب وراء ذلك خلافات زوجيه مع زوجها على أثارها حاولت التخلص من نفسها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

ومن جهة أخرى كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار، صباح اليوم فيها، وأسفر ذلك عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.

جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية، صباح يوم الأربعاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت محافظة القليوبية اليوم انفجار داخل 3 محطات وهى القلج والمرج الجديدة والخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف لمكان الحادث وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود انفجار داحل ثلاث محطات للصرف الصحى وهى الخصوص والقلج والمرج الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجري الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإسعاف بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.