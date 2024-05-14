سعر العملات العربية مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر العملات العربية.. يهتم الكثيرون بالاطلاع على أسعار صرف العملات العربية الرسمية مقابل العملة المحلية "الجنيه" في البنك المركزي المصري.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار العملات العربية بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 14-5-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.52 جنيه للشراء، و12.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 152.76 جنيه للشراء، 153.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.79 جنيه للشراء، 12.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 124.62 جنيه للشراء، 124.99 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.05 جنيه للشراء، 122.43 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.88 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.18 جنيه للشراء، 66.55 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار صرف العملات في مصر بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.