تعرض مناطق بالسعودية لأمطار غزيرة اليوم.. حالة الطقس

يتعرض عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني، تقريره بشأن حالة الطقس اليوم، مشيرًا إلى توقعات بتساقط أمطار متوسطة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

فيما لفت المركز إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاة مضيق باب المندب.

ويرتفع الموج، من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

وتكون حالة البحر، متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

