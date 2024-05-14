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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب تونس : إمام عاشور ومعلول نقطة فارقة في قوام الأهلي الأساسي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث محمد السليتي نجم منتخب تونس والنجم الساحلي السابق، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، يوم السبت المقبل.

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وقال السليتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "شرف كبير للكرة العربية بأكملها بتواجد فريقين عريقين مثل الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "هناك نواقص في الأهلي والترجي في الوقت الحالي، فالأهلي يفتقد للاعب مميز في مركز المهاجم الصريح، والترجي لديه غيابات ولكنه بدأ في استعادة الروح والمنظومة".

وأتم: "الفرق العربية بأكملها لا تملك لاعبان مثل إمام عاشور وعلي معلول، والأهلي محظوظ بهما".

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