تفاصيل إطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة اليوم

كشف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عن إطلاق منظومة القضاء الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الاداري والمحاكم الادارية وهيئة مفوضي الدولة اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة.



وأعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة فى تصريحات سابقة، بأن عملية التحول الرقمى اصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية ولخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقى.

ويعتبر ذلك نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.

وذلك في إطار سعي مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.