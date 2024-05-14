يعزز الزنك إنتاج الكيراتين وهو مكون صحي لشعرك وخلال فصل الصيف، يؤدي العرق والتعرض لأشعة الشمس إلى استنزاف العناصر الغذائية مثل الزنك الضروري للحفاظ على صحة شعرك، لذا ينصح الأطباء بالأطعمة الغنية بالزنك لنمو الشعر عن طريق تعزيز بصيلات الشعر الصحية ومنع تساقط الشعر، وفيما يلي أبرزها وفقًا لموقع هيلث سايت.

تعزيز نمو الشعر

أطعمة غنية بالزنك لتعزيز نمو الشعر

المكسرات والبذور

الاستهلاك المنتظم للمكسرات والبذور باعتدال يقدم العديد من الفوائد الصحية، فحفنة من المكسرات والكاجو والصنوبر واللوز وبذور الشيا وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين تمنحك الدهون الصحية الأساسية والفيتامينات والمعادن مثل الزنك، والتي تعزز صحة شعرك وبشرتك .

الفاكهة

في حين أن بعض الفواكه لا تحتوي على الزنك إلا أن هناك بعض الفواكه المليئة به بجانب المعادن الأخرى،حيث يعتبر التمر مصدرًا ممتازًا لتناول الزنك والوجبات الخفيفة الصحية، كما أن تناول كوب واحد من التوت يمكن أن يمنحك 0.5 ملليجرام من الزنك، في حين أن كوب واحد من التوت الأسود يوفر 0.8 ملليجرام،وتصنف أيضا الفواكه الأخرى مثل الرمان والأفوكادو ضمن أفضل الأطعمة الغنية بالزنك.





الخضروات الورقية الخضراء

تعد الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والفجل والخس من الأطعمة الغنية بالزنك بشكل لا يصدق والذي يعزز صحة الشعر وقوته، ويمكنك الاستمتاع بها في السلطات أو يمكنك أيضًا طهيها .

الشوكولاتة والكاكاو

يحتوي الكاكاو والشوكولاتة على مضادات الأكسدة الداعمة للشعر ويعزز أيضًا مستوى الزنك في جسمك، ويمكن للشوكولاتة أن تلبي 85% من احتياجاتك اليومية من الزنك في كوب واحد فقط منها. يساعدك تضمين الشوكولاتة والكاكاو في نظامك الغذائي على مكافحة الآثار الجانبية لأطعمة العطلات غير الصحية على بشرتك.

الفطر

الفطر مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين د، الذي يحافظ على صحة بصيلات الشعر، كما أن محتوى النحاس في الفطر يعزز مستوى الميلانين في الجسم لتلوين الشعر،لذا فإن إضافة الفطر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحة فروة رأسك.