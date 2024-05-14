عاجل
تحذير من نشاط الرياح.. إليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم تونس المعتزل : جوزيه كان سببًا في فشل إنضمامي إلى الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف محمد السليتي نجم منتخب تونس والنجم الساحلي والإسماعيلي السابق، عن كواليس فشل انضمامه إلى الأهلي وانتقاله إلى الدراويش.

txt

الزمالك يدرس توجيه دعوة إلى مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

وقال السليتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أشجع في تونس فريق الإفريقي وفي مصر الإسماعيلي بالطبع وأحب الزمالك أيضا".

وتابع: "فترتي في الإسماعيلي كانت رائعة ودائما النادي يزود الفرق الكبرى والمنتخب المصري باللاعبين المميزين، ولكنه حاليا يفتقر إلى المواهب ولكني واثق أنه سيخرج من هذه الفترة الصعبة".

وأتم: "كنت سأنضم للأهلي قبل انتقالي للإسماعيلي وذهبت للتفاوض مع المسؤولين في النادي بالفعل واتفقنا على كل شئ، ولكن مانويل جوزيه طلب مني أن اشارك في التدريبات ليشاهدني ولكني رفضت الأمر وأخبرته أنني في فترة راحة حاليا وهو ما عطل الصفقة".

مواد متعلقة

جاريدو: أرشح الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. ومن يدربه محظوظ
الجريدة الورقية