2 مليار مشاهدة.. حبس مهندس برمجيات لإدارته تطبيقا لتحديد أسعار الدولار والذهب بالسوق السوداء

أمرت جهات التحقيق بحبس مهندس برمجيات 4 ايام علي ذمة التحقيقات ،بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه ، لإدارته تطبيقا لتحديد أسعار الدولار والذهب في السوق السوداء، حقق خلالها عدد مشاهدات 2 مليار مشاهدة.

2 مليار مشاهدة.. حبس مهندس برمجيات لإدارته تطبيقا لتحديد أسعار الدولار والذهب في السوق السوداء

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام مهندس برمجيات بإدارة 35 موقعا وأبليكيشن شهير، تخصص في تحديد سعر الدولار والذهب داخل السوق السوداء، محققًا نسبة مشاهدات بلغت الـ 2 مليار مشاهدة خلال الفترة الماضية، مما ترتب عليه التأثير السلبي على أسعار العملة وإحداث بلبلة خلال تلك الفترة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

الداخلية تقبض على سائق أوبر بعد محاولته اغتصاب سيدة التجمع

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق أوبر حاول خطف فتاة واغتصابها بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ويعمل سائقا تابعا لشركة التوصيل أوبر، وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا.

وأضافت الفتاة أن الفتاة استغاثت بالمواطنين ففر هاربا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.