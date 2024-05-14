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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة سموحة أمام الاتحاد السكندري

سموحة
سموحة

كشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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ويبحث سامي عن تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري خلال مواجهة اليوم الثلاثاء، والتي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

قائمة سموحة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.
خط الوسط: عمرو قلاوة ودوكو دودو وحمدى علاء وابوبكر ليادى والحبيب احمد ومحمد كناريا ومحمد عصام ومحمد مكرونة ولحسن دهدوه ومصطفى البدري. خط الهجوم: حسام حسن وجونيور جايى وفادى فريد.

الجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، من 21 مباراة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل 7 لقاءات وتلقى 6 هزائم.
فيما يأتي الاتحاد السكندرى، رابع الترتيب بعد الانتصار على المقاولون اليوم برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة، نجح في الفوز بـ 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وتلقى 5 هزائم.

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