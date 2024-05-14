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بالفيديو.. تصريحات حسام حسن المثيره.. حقيقة ما قيل ومدير المنتخب يكشف السر
الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: تصريحات حسام حسن صادمة وكان عليه الاحتفاظ برأيه لنفسه

حسام حسن
حسام حسن

أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال جلسته الودية مع الصحفيين، صادمة ومحبطة.

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وتابع عزت خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان على حسام حسن الاحتفاظ برأيه لنفسه، لأن تلك التصريحات تقتل جيل من اللاعبين وأحلامهم، حتى لو الواقع صحيح بأن هناك قلة في المواهب".

وأضاف علاء عزت: "لا أعلم سبب أن تكون الجلسة ودية وفتحت الباب أمام الاجتهاد والتحريف، وكنت أتمنى إقامة مؤتمر صحفي بدلًا من ذلك الأمر".

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