ميدو: أحيي محمود الخطيب على هذا الأمر

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق التحية لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحفاظه على حقوق الأحمر.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سبق أن أكدت أن إخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 كان عن قصد.. لا يوجد خطاب من الكاف يصل إلى اتحاد الكرة ويتم إهماله".

وأضاف: "الأهلي تم إخفاء عنه خطاب الكاف، وأحيي محمود الخطيب أنه لا يترك حق ناديه، حتى ولو بعد حين".

وتابع: "الجميع يريد أن يعرف من تعمد إخفاء خطاب الكاف، ومن حرم الأهلي والزمالك من تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا حينها، لأن الزمالك كان مشاركًا في البطولة أيضًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لماذا اتحاد الكرة لم يفتح تحقيقًا في هذه الأزمة، ويعلن أن فلان الفلاني هو المذنب.. هذا درس للمسئولين، يجب أن يتواجد في المناصب من يستحقوها".