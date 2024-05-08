الخطيب: العامري كان نموذجًا للإخلاص.. وأثره سيظل باقيًا

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي، إن الراحل الوزير العامري فاروق كان نموذجًا ‏للإخلاص والتفاني في خدمة الأهلي، وإن الله توفاه وهو على مكتبه يعمل بالنادي ويؤدي واجبه ومهامه التي يقدمها بدون مقابل وحبًّا في الكيان، لذلك كان يستحق تقديرًا من نوع خاص.

وأضاف الكابتن محمود الخطيب خلال كلمته في حفل التأبين الذي أقيم مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، عقب الكشف عن ‏تمثال الراحل بمدخل المبنى الإداري الجديد، أن العامري فاروق ترك أثرًا كبيرًا بما تحلى به من قيم ستبقى خالدة عبر الزمن، وأن هناك أجيالًا عديدة تعاقبت على النادي وأن الجميع إلى زوال ولكن يبقى الأهلي، وهو ما يحمل الكل مسئولية العمل بإخلاص لرفعة الكيان الكبير، وشدد على ضرورة توصيل رسالة إلى الأجيال القادمة لكي تستمر في العمل في هذا الإطار.

وأشار إلى أن العلاقة التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة على إخلاصه للنادي وتفكيره المستمر في مصلحة الأهلي.