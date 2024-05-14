مصطفى بكري يكشف حقيقة علم القبائل العربية المتداول (فيديو)

أكد النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن العلم المتداول عن القبائل العربية غير صحيح تماما، والشعار الحقيقي هو نسر يمسك بالعلم ويطير به إلى الأعلى، لافتا إلى أن اتحاد قبائل سيناء كان له دور في مكافحة الإرهاب وليس هناك أي فصيل تابع للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية، أن اتحاد القبائل منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب والادعاءات، مضيفا أن هناك بيان غير صحيح عن اتحاد القبائل ولم يصدر أي بيان اليوم تماما.



المجتمع المصري متماسك ولا توجد أي قوة قادرة على تفكيكه

وشدد مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، على أن المجتمع المصري متماسك ولا توجد أي قوة قادرة على تفكيكه، متابعا: نحن نخضع لقانون الجمعيات الأهلية والدستور الذي يمنع تشكيل كيانات على أسس عرقية.

وقال النائب اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، شرفت بالمشاركة في تدشين اتحاد القبائل العربية، ووضع حجر أساس مدينة السيسي على الحدود بأرض سيناء الحبيبة، التي روت دماء الشهداء ترابها، أرض الفيروز التي ستظل في قلوبنا ندافع عنها ونحافظ عليها إلى يوم الدين، طالما تخرج من ضلوعنا أنفاس.

وأكد رسلان أن هناك دلالات إيجابية كبيرة على تدشين اتحاد القبائل العربية، ونأمل أن تكلل الخطوات والجهود بالنجاح في جمع شمل القبائل العربية والعائلات في مختلف المحافظات المصرية تحت شعار واحد وهو دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساحات مشتركة من جميع قبائل وعائلات مصر، خاصة وأن أبناء القبائل وزعامتها في كل شبر من مصر، برهنوا بكل صدق وإخلاص في كل المواقف بأنهم صمام أمان لهذا الوطن الحبيب.

وتابع النائب اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ: أمنيات وآمال كبيرة معلقة على هذا الاتحاد في توحيد الصفوف في ظل الظروف الراهنة، ودعوات صادقه منا بالتوفيق والسداد، موجها الشكر والتقدير إلى أهالي سيناء الحبيبة وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم العرجاني، ونجله كابتن طيار عصام العرجاني، علي ما لاقيته من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.