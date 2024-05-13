الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخصين في واقعة الشجار عن مبارة لكرة القدم

القت الشرطة الألمانية القبض على شخصين في واقعة الشجار الذي دار على هامش مباراة لكرة القدم في مدينة إيسن غرب ألمانيا .

كشف مكتب المدعي العام في إيسن اليوم الاثنين عن تورط شخصين من المدينة، حيث سبق وأن تم تفتيش شقتين بدعم من القوات الخاصة.

وانغمس ما يقرب من 60 شخصًا في شجار جماعي على هامش مباراة بدوري محلي في مدينة إيسن غرب ألمانيا أمس الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه وفقا للشهود فإن الشجار شهد استخدام السكاكين كما تم العثور على طلقات فارغة عقب الشجار، ولم يتضح إذا كانت تلك ذخيرة حية.

وتلقت الشرطة العديد من المكالمات الطارئة ابتداء من الساعة 3:55 مساء (13:55 بتوقيت جرينتش)، وسمع الشهود كذلك دوي أعيرة نارية.

وأصيب شخصان بجروح طفيفة في الشجار الذي دار أمس الأحد، حيث تعرض أحدهما لجرح، فيما هرب باقي الأشخاص من مكان الشجار قبل وصول الشرطة.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات مازالت جارية بشأن أسباب الشجار الذي وقع في المركز الرياضي بالمنطقة.

ولم يتضح بعد إذا كان ذلك العنف مرتبطا بشكل مباشر بمباراة الدوري المحلي بين فريق الأرز اللبناني إيسن وروا ديلفيج، وكشفت الشرطة عن مؤشرات تربط بين الواقعة وعصابة لبنانية تدعى "العشيرة".

ومع وصول الضباط إلى مكان الواقعة كان هناك ما يقرب من 150 إلى 200 شخص في المركز الرياضي، ومنهم المتورطون في الشجار.

وتم التعرف على بعض الأشخاص المتورطين في الواقعة واستجواب الشهود، وسيتم تحليل مقاطع الفيديو لفهم أسباب ودوافع الشجار.

الشرطة الألمانية تفرق طلاب جامعة برلين

عرضت فضائية “العربية” فى بداية الشهر الجاى ، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الشرطة الألمانية بتفريق مظاهرات لطلاب مؤيديين لفلسطين

وقامت الشرطة الألمانية بتفريق مظاهرات طلاب جامعة "هومبولت" في برلين، وتبين من الفيديو اعتداء الشرطة الألمانية بطرق وحشية على المتظاهرين.

ومنذ الأسبوع الماضي، اشتدت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة على الحرب في غزة، واتسع نطاقها مع إقامة عدد من المخيمات في جامعات منها كولومبيا وييل ونيويورك وغيرها. واستدعت عدة جامعات الشرطة لاعتقال متظاهرين. وفيما يلي تفاصيل عن الاحتجاجات.

واحتج نحو 150 شخصا أمس الجمعة ضد الحرب في جامعة هومبولت بالعاصمة برلين.