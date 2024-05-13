المشي ليلًا يمنع عنك الإصابة من 7 أمراض.. تعرف عليها

يوصي الأطباء بضرورة المشي في المساء، نظرا لفوائده الصحية التي تعود على الجسم والعقل، لأنه واحدًا من أهم التمارين الرياضية التي تحسن جودة النوم وتقي من عدة أمراض خطيرة.

فوائد المشي ليلًا

ووفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"، نستعرض فيما يلي أبرز فوائد المشي في المساء..

١- تقليل التوتر والقلق

المشي يقلل من مستويات هرمون التوتر، الكورتيزول، في الجسم، مما يساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل وتخفيف التوتر المتراكم.

٢- تعزيز الهضم

يُعزِّز المشي بعد العشاء عملية الهضم بتحفيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يقلل من مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة.

٣- حرق السعرات الحرارية

يساعد المشي في الحفاظ على وزن صحي من خلال حرق السعرات الحرارية الزائدة.

٤- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

المشي المنتظم يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

٥- تعزيز الوضوح العقلي

يساعد المشي في تصفية الذهن وتنظيم الأفكار، مما يحسن التركيز والإبداع.

٦- تقوية العضلات والعظام

المشي المنتظم يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل العظمي.

٧- تحسين جودة النوم

المشي قبل النوم يحسن جودة النوم بشكل كبير، ويزيد من اليقظة والإنتاجية خلال النهار.

باختصار، المشي في المساء له فوائد عديدة تشمل تحسين الصحة الجسدية والعقلية، ويُعتبر ممارسة ضرورية للحفاظ على حياة صحية ونشطة.