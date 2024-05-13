تعرف على وجهة جيرو لاعب ميلان بعد نهاية الموسم الحالي

أكد المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو اليوم الاثنين أنه سيرحل عن فريقه ميلان الإيطالي في نهاية الموسم على أن يستأنف مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال جيرو في تسجيل فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "سأخوض أخر مباراتين لي مع ميلان، سأواصل مسيرتي في الدوري الأمريكي للمحترفين".

ولم يحدد جيرو /37 عاما/ اسم النادي الأمريكي الذي سينضم إليه ، لكنه قد يكون في طريقه إلى لوس أنجليس أف سي الذي يلعب بين صفوفه مواطنه وزميله السابق، الحارس هوجو لوريس.

ومنذ انضمامه إلى ميلان في 2021 شارك جيرو في 131 مباراة وسجل 38 هدفا في الدوري الإيطالي من بينها 14 هدفا في الموسم الحالي، علما بأنه سبق له اللعب في صفوف مونبلييه الفرنسي وتشيلسي وارسنال الإنجليزيين.