جامعة الأقصر تبحث آليات تجهيز مقر مركز إبداع مصر الرقمية

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات لتنمية المهارات الرقمية ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لشباب الأقصر، استقبل الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، وفد وزارة الإتصالات، بحضور الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان مدير مركز المعلومات بالجامعة.

ضم وفد وزارة الاتصالات المهندس محمد صلاح مسؤول العمل الحر بمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبدالرحيم يوسف، مسؤل التسويق والعلاقات العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبدالله سعيد، مدير نظم التشغيل فى معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس إيهاب المعظمى، مدير الشئون الهندسية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس حازم طه، مدير الشئون الهندسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد جاد ممثل عن مركز الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال.

تأتي الزيارة لبدء أعمال الإدارة الهندسية بمعهد تكنولوجيا المعلومات لتجهيز المقر الخاص بمركز إبداع مصر الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.