رئيس مياه الفيوم يجتمع باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويبحث مطالبهم

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إجتماع مع اشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأعضاء اللجنة وبحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة لمناقشة وبحث مشاكل العاملين ومطالبهم .

وخلال الاجتماع أكد المهندس محمد النجار على أهمية الدور الذي يجب ان تلعبه اللجنة النقابية بالشركة في مناقشة مشاكل العاملين داخل الشركة ووضع الخطط والمقترحات لحل تلك المشكلات , لافتاً لأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع إدارة الشركة والعاملين بها والتي من شأنها التقريب بين وجهات النظر وتحقيق المطالب المشروعة وتجنب الخلافات

وأوضح "النجار" انه لم يتوانى أو يدخر جهداً في تحقيق المطالب المشروعة لجميع العاملين بمختلف مواقع العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لرفع المستوى المادي وتحقيق مطالب العاملين بجميع مواقع العمل ومراعاة حقوقهم والاستماع لمطالبهم من خلال اللجنه النقابيه لتعزيز قيم الولاء والانتماء لجميع العاملين بالشركة لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم والازدهار للشركة والعاملين على حد سواء .وفي نهاية الإجتماع وافق على بدء الإجراءات ودراسة تنفيذ بعض المطالب الخاصة بالعاملين وذلك من خلال العرض على المستشار القانوني للشركة ومجلس الإدارة.

دورة تدريبية

ومن جهه اخرى أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة دعم النزاهة والشفافية والإدارة العامة للتدريب نظمت دورة تدريبية بعنوان " دعم النزاهة والشفافيه على مدار ثلاثة أيام متتالية ، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد جمال مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة و ذلك في اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لتطوير أداء العاملين ووضع إجراءات فعالة من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين .

وأضاف " النجار" أن الدورة التدريبية تناولت أهمية وضرورة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية بجميع الإدارات بالشركة وتوفير جميع الوسائل التي تتيح حصول جميع المواطنين على معلومات شاملة وواضحة حول الخدمات المقدمة من الشركة ، وامدادهم بالمعلومات أولا بأول وفتح قنوات تواصل جديده تتيح للمواطنين المعلومات دون تشويش اعمالا لمبدأ الشفافية فى حق المواطن في الحصول على المعلومة الذى بدوره يحقق ثقة العملاء وكسب رضاهم مما يساهم في تحسين الصورة الذهنية للشركه.

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