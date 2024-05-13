لقاءات توعوية لحجاج القليوبية حول مناسك الحج

بدأت مديرية التضامن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، في تدشين لقاءات تأهيل حجاج الجمعيات الأهلية في محافظة القليوبية لأداء مناسك الحج وتوضيح تفاصيل ومراحل السفر إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج في سهولة ويسر.

وقال إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بيان له، إن اللقاءات تتضمن التعارف بين المشرفين على مستويات حج الجمعيات وحجاج كل مستوى وتجهيز بطاقات التعارف ومناقشة البرنامج إداريًا ودينيًا موضحًا أن اللقاء الأول لحجاج المستوى الأول والثالث من حجاج محافظه القليوبية، تم بنسبة حضور كبيرة.

وأكد “فوزي” قيام الحجاج بملء بطاقات التعارف، وتم التعريف ببرنامج الرحلة إداريًا ودينيًا، وصحيا وكل ما يشمل الرحلة من بداية السفر إلى الأراضي المقدسة حتى العودة إلى مصر، حيث قدمت هيئة الإشراف التهنئة للحجاج متمنية أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام.