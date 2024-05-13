هددها بالسكين.. التحريات تكشف تفاصيل تعدي سائق أوبر على فتاة

كشفت التحريات في واقعة تعدي سائق أوبر على فتاة جنسيا ومحاولة خطفها في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، بعد ضبط المتهم.

تفاصيل تعدي سائق أوبر على فتاة

وتبين من التحريات، أن المتهم مقيم في منطقة المقطم ويبلغ من العمر 26 سنة، وأن الفتاة طلبت سيارة أوبر تنقلها من التجمع إلى منطقة الشيخ زايد لحضور حفل زفاف.

وأفادت المجني عليها بأن السائق توقف أمام محيط استاد الدفاع الجوي بمدينة نصر، وأخبرها بأنها سيشتري زجاجة مياه من أحد الأكشاك في هذه المنطقة، لتفاجأ بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة ويحمل بيده سلاحًا أبيض.

وقالت فتاة أوبر المجني عيلها بأنها حاولت منع السائق من التعدي عليها، لكنه أحدت إصابة بها عبارة عن جرح قطعي في إصبعها، وتم القبض على المتهم وأقر بارتكابه للواقعة.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وجار عرض المتهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.