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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة زعيم الثغر المستدعاة لمواجهة  سموحة في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وتشهد قائمة الاتحاد السكندري عدد من الغيابات همعمرو خليل، مابولولو، أحمد غنيم، تراوري، فوزى الحناوى، بلال السيد، أحمد عيد، مصطفى ابراهيم، خالد الغندور.

قائمة الاتحاد السكندري..

حراسة المرمى: المهدي سليمان. عمر صلاح.

الدفاع: هشام صلاح. ابو سليمه. الحبيب حسن. كريم الديب. عمرو صالح. محمود شبانه. سيف تقا. شريف رضا.

الوسط : عمر الوحش .ناصر ناصر . بيكالي اوبامي. هاني الطامي. مورو ساليفو. سطوحي.

الهجوم:بواتينج. رجب عمران .ميسي. عبدالغني محمد.

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