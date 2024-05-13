حسام حسن يكشف تفاصيل اجتماعه مع ميكالي



كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر تفاصيل اجتماعه مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي يتولى تدريب المنتخب الوطني الأولمبي، والتي كانت بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة جمال علام، في الساعات الماضية.



وقال حسام حسن: "الجلسة كانت من أجل تكوين رؤية للكرة المصرية في الفترة المقبلة، خصوصا وأن هذه الرؤية غير موجودة".

وأضاف: "أبلغت ميكالي رؤيتي للكرة المصرية، وهي رؤية عامة للفترة المقبلة سواء كنت موجود أم لا، لأنها أمانه لبلدنا مصر".

وواصل "قولت لميكالي بضرورة متابعة منتخبات الشباب والناشئين وضم أفضل العناصر للمنتخب الأولمبي، حتى يكون أمام المنتخب الأول في العامين المقبلين أفضل اللاعبين في مرحلة 20 و21 و22 عام".

وأتم "تحدثت مع روجيرو ميكالي ونريد بالطبع أن يكون لكل فريق لاعب شاب أو اثنين من فريق 2007 قادر على خوض مباريات في الدوري الممتاز وبالطبع نريد أن نقوم بتخفيض مُعدل الأعمار لكننا نعمل وفقا لظروف معينة وآلية خاصة"