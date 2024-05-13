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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن يكشف حقيقة طلبه إلغاء الدوري الممتاز

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حقيقة طلبه إلغاء مسابقة الموسم الحالي من الدوري المصري.

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حسام حسن يكشف موقف محمد صلاح من معسكر المنتخب المقبل

وقال حسام حسن : "لا أتحدث عن فكرة إلغاء الدوري، ولكن من الممكن تغيير نظام البطولة بمشاركة نفس عدد الفرق، حيث يُلعب دور أول وبعد ذلك الـ10 فرق الأولى تتنافس على اللقب والباقي يتنافس على الهروب من الهبوط، حتى نختم الدوري في نفس موعد الدوريات الأوروبية".

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "لا أذهب للمباريات بلا هدف، بل لدي استراتيجية، أريد أن أخرج من المباريات بلاعب جديد وأشجع الفريقين الذين يتنافسا في الملعب وأشجع كل اللاعبين لا أنتمي لفريق أو اثنين، أشجع كل اللاعبين."

 

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