حسام حسن يكشف موقف محمد صلاح من معسكر المنتخب المقبل

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موقف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

وكان محمد صلاح قد تغيب عن معسكر منتخب مصر الماضي والذي خاض به الفراعنة بطولة مصر الودية، لداعي التأهيل بعد الإصابة التي كان يعاني منها اللاعب في كأس أمم أفريقيا الماضية.

وأضاف حسام حسن، خلال جلسة مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم الإثنين: "مفيش أزمة مع محمد صلاح ونتواصل بشكل طبيعي".

وأوضح حسام حسن أن محمد صلاح من ضمن اللاعبين الدوليين الذين حددهم وتم إرسال طلبات انضمامهم للمنتخب مثل باقي اللاعبين.

وعقد حسام حسن جلسة مع الصحفيين بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث معهم حول ترتيبات الجهاز الفني لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي وسيراليون، ويطمح للفوز على بوركينا فاسو وغينيا بمواجهتي يونيو المقبل، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للمونديال.