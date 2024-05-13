حكم إجهاض الحمل العنقودي وأثره على عدة المرأة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إجهاض الحمل العنقودي بنوعيه -الكلي والجزئي-، وبه تنتهي العدة متى أظهرت الفحوصات الطبية أنه قد تكوّن جنين.

مفهوم الحمل العنقودي وبيان تصوره

أوضحت الإفتاء، أن الحمل العنقودي أو ما يُعرف بالشامة المائية: هو نوعٌ من أنواعِ الحمل غير السليم الذي ينتهي عادة بإجهاض الجنين، وغالبًا ما يُسَبِّب آثارًا سلبية على الحامل تجعلها عرضة للمعاناة من تسمم الحمل والنزيف المهبلي؛ نظرًا لما يحدثه هذا الحمل من تضخم في الرحم بسرعة أكبر مما ينبغي، فيحدث نمو غير معتاد لنوع من الخلايا يسمى الأرومة الغاذية، وعادةً ما تصبح هذه الخلايا العضو الذي يغذي الجنين، ويُطلق على هذا العضو أيضًا اسم المشيمة، وسُمِّيَ هذا الحمل عنقوديًّا لمشابهته حبيبات العنب. ينظر: بحث بعنوان: "الحمل عالي الخطورة" للارينا نادين لافلير، في موسوعة الحوكمة الصادرة عن SAGE (2007م)، نشرته الموسوعة البريطانية بتاريخ: 15 مارس 2024م.

الحمل

وبينت الإفتاء، أنه قد أفاد الأطباء المتخصصون أنَّ هذا الحمل يحدثُ على نوعين:

الأول: الحمل الكُلي، وهو ما تتضخم فيه أنسجة المشيمة مكوِّنة أكياسًا مملوءة بالسوائل، ولا يتكوَّن جنين معه عادة.

الثـاني: الحمل الجزئي، وهو ما تحتوي المشيمة فيه على نسيج منتظم وغير منتظم، وقد يتشكل جنين، وعادةً ما يُجهض ذلك الجنين في الشهور الأولى من الحمل، وفي حالات نادرة قد يستمر الجنين إلى الولادة، ولكن غالبًا ما يكون مشوَّهًا ويموت.

وفي كلا الحملين: بمجرد أن يتعرَّفَ الطبيبُ المختص على هذا الحمل يطلب عملية تفريغ (إجهاض) مسرعة خوفًا من التحول إلى ورم سرطاني يُشكِّل خطرًا على حياة الحامل، ثُمَّ يقومُ بمتابعة الهرمون، وينصحها بأخذ وسيلة لمنع الحمل بعد الإجهاض مدةً لا تقل عن تسعة أشهر.

وتابعت الإفتاء: ويصبح الحمل العنقودي -بناء على ما قرره الطبيبُ الماهر المتخصص أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها- مسوِّغًا لإجهاض الجنين، سواء بلغ عمره في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فما بعدها، أو لم يبلغ؛ مراعاةً لحياة الأم المحققة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة، ودفعًا لأعظم الضررين.