محكمة استئناف الفيوم تقضي بالمؤبد على المتهم بقتل زوجته

قضت محكمة استئناف الفيوم، في جلستها اليوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد وعضوية المستشارين أيمن طه حسن ووائل محمد علي وأحمد حجاج محمود، وأمانة سر محمد أحمد، بالمؤبد على المتهم بقتل زوجته .

وكان سبق وصدر حكم علي المتهم من محكمة الجنايات في العاشر من فبراير الماضي بإعدامه، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية في شهر يناير 2024 بإعدامه في التهم المنسوبة إليه بقتل زوجته .

تفاصيل الواقعة

وكانت البداية عندما ، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجي عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية في الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية، تحت إشراف مفتش مباحث مركز إطسا، وبرئاسة رئيس مباحث المركز، إلى مستشفى الفيوم العام، وتبينّ مصرع زوجة ذبحًا على يد زوجها، ويدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة، أمام أطفالهما قربان للجنّ لفتح مقبرة أثرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة على الفور بقرية دفنو بدائرة المركز، حيث تم فرض كردون أمني حول المنزل، فيما فر الزوج هاربًا، وتمكنت مباحث المركز من القبض على الجاني مختبئا في شقة أحد أقاربه بمدينة 6 أكتوبر استعداد لهروبه خارج البلاد.

أكدت تحريات مباحث المركز إقدام المتهم محمد.ج 33 عامًا على ذبح زوجته 'د.إ.ا' في العقد الثاني من العمر، وأن لديها 3 أطفال أصغرهم عمره شهران وأكبرهم 5 سنوات من عائلة واحدة وهي ابنة عمته، وأن المتهم عزم النية علي قتله وقام بذبحها قربانا للجن لفتح مقبرة اثناء قيامه بالبحث عن الاثار.تم احالة المتهم الى النيابة التى احالته الى المحاكمة واصدرت المحكمة اليوم حكمها المتقدم .