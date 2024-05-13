حضريها في المنزل.. طريقة عمل كيكة الكرز بالكريمة اللذيذة

كيكة الكرز بالكريمة من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها في أعياد الميلاد، فتنميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الخفيف، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

كيكة الكرز بالكريمة

طريقة عمل كيكة الكرز بالكريمة

المقادير

- لتحضير الكيك :

البيض : 3 حبات

سكر : نصف كوب

دقيق : نصف كوب

الفانيليا : مغلف

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- لتسقية الكيك :

حليب : كوب

- لتحضير طبقة الكريمة :

الشوكولاتة البيضاء : 160 غراماً

كريمة : 400 مل (سائلة)

سكر البودرة : ملعقة كبيرة

- لتحضير صوص الكرز :

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

كرز : نصف كيلو

سكر : 5 ملاعق كبيرة

الماء : كوب وربع

طريقة التحضير

اغسلي الكرز ثم ضعيه في كيس بالفريزر حتى يجمد.

ضعي البيض والسكر في وعاء ثم اخفقيهم بالخفاقة حتى يمتزجوا معاً.

أضيفي الدقيق، والفانيليا، والبيكنج باودر ثم اخفقي جيداً.

ضعي ورق الزبدة في قالب دائري ثم اسكبي فيه المزيج وضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة.

أخرجي الكيك وسقيّه بالحليب واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً.

ضعي الكريمة السائلة والسكر البودرة في وعاء واخفقي جيداً، ثم أضيفي الشوكولاتة المذوبة على البخار، واخفقي حتى يصبح القوام كثيفاً.

ضعي الكريمة في القالب الدائري فوق الكيك ثم سويها وغطيها بالنايلون ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

ذوبي النشا بربع كوب من الماء وضعيه جانباً.

ضعي الكرز المجمد، والسكر، والنشا المذاب، وكوب ماء في قدر على النار، وحركي حتى يغلي المزيج ويصبح سميكاً.

ضعي صوص الكرز جانباً حتى يبرد تماماً، ثم وزعيه فوق الكريمة، وقدمي الكيكة.

فوائد تناول الكرز

1-تحتوي فاكهة الكرز الداكنة على مغذيات نباتية مفيدة، وهي البوليفينول، والتي إذا تم تناولها باعتدال، ستحمي الجسم من الآثار المدمرة للجذور الحرة، وبالتالي منع الشيخوخة.

2-يحنوي الكريز على فيتامينات E و C و B3 و B4 و B5 بالإضافة إلى المعادن: الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

3-يحتوي الكرز أيضا على الكثير من الأنثوسيانين، وهي مضادات الأكسدة القوية. التي تؤدي وظيفة وقائية عن طريق منع تطور أنسجة الورم في الجسم.

4-يساعد الكرز على تقوية عضلة القلب لما يحتويه من كميات كبيرة من البوتاسيوم بالإضافة للكومارين الذي يمنع تجلط الدم.

5-تعتبر الأنواع الصفراء والبيضاء من الكرز مفيدة بشكل خاص لأمراض الجهاز الهضمي والكلى ومشاكل الغدة الدرقية.

6-على الرغم من دور الكريز في منع تفاقم مرض السكري إلى أنه ينصح بتناوله بكميات معتدلة.