تشافي يُعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسيداد.. مفاجآت مدوية

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة التي ستشارك في مباراة ريال سوسيداد، بالجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتي تقام على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي الذي يستضيف مباريات البارسا هذا الموسم.

ويمتلك برشلونة فرصة الصعود إلى المركز الثاني، عقب تعادل جيرونا هذه الجولة، الأمر الذي يعطى الأفضلية للبارسا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، من أصل 34 جولة.

ويواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد مساء غدًا الاثنين في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتوجويك الأوليمبي، في إطار الجولة 35 من الليجا.

قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسيداد

- حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

- الدفاع: رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - كوندي - كوبارسي - هيكتور فورت - ماركوس ألونسو - جواو كانسيلو.

- الوسط: روميو - بيدري - جوندوجان - فيرمين لوبيز.

- الهجوم: رافينيا - فيتور روكي - فيران توريس - جواو فيليكس - لامين يامال - ليفاندوفيسكي.



3 صفقات هجومية يحلم بها تشافي في برشلونة

يسعى المدرب الكتالوني الشاب تشافي هيرنانديز لتحضير فريق برشلونة لخوض غمار التنافس الموسم المقبل بكل قوة.

وكان تشافي قد حصل على ثقة الإدارة الفنية للنادي بقيادة خوان لابورتا لمواصلة عمله في القيادة الفنية للفريق رغم خيبات الموسم الصفري.

وأشار تقرير لموقع فوتبول إسبانيا إلى أن برشلونة سيستمع للعروض المقدمة من أجل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا من أجل بيع أحدهم في الصيف لتوفير سيولة مالية.

ويبقى موقف جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد محل مناقشة في ظل المعطيات الراهنة داخل النادي الكتالوني.

وذكر التقرير أن تشافي يحلم بثلاث صفقات هجومية نارية من أجل تعزيز قدرات الفريق، ويأتي على رأس الخيارات المفضلة للمدرب الكتالوني خيار التعاقد مع لاعب أتلتيك بيلباو نيكولاس ويليامز.

اما الخيار الثاني فيتعلق بالموهبة الجورجية خفيتشا كفارتسخيليا الذي ساهم بشكل فعال في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويملك قدرات فنية رائعة.

ويتمثل الخيار الثالث في قائمة أولويات تشافي خيار التعاقد مع النجم الشاب داني أولمو الذي يرتبط كثيراً بخطوة الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وسيتابع عشاق البلوجرانا حول العالم كيف ستدير الإدارة ملف التعاقدات وملف الراحلين عن الفريق في الصيف بما يحقق التوازن ويكفل مصالح الفريق.

أما عن الموسم الصفري من البطولات، علق تشافي على خروج برشلونة خالي الوفاض خلال الموسم الحالي، حيث قال: "الجهاز الفني اجتمع خلال الفترة الأخيرة، وقمنا بتحليل المباريات التي خضناها، حيث كانت تحتاج إلى تغيير الأسلوب وهناك حاجة ضرورية لإحداث تغيير في خط الوسط".

وعن مشاركة بيدري في أمم أوروبا 2024، قال: "الأمر لا يعتمد علي، الأمر واضح للغاية، هناك مدرب في المنتخب هو الذي يقرر، أراه بحالة جيدة، وهو جاهز بنسبة 100%".

بينما تحدث عن استقبال برشلونة العديد من الأهداف، قال: "لم نجيد اللعب دفاعيًا، حيث كنا نلعب في الكثير من المباريات بلاعب وسط دفاعي".

وتابع: "عندما اعتمدنا على أوريول روميو وأندرياس كريستنين كنا أفضل، لكننا كجهاز فني مخطئين في هذا الأمر".



حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة



سادت حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيله عن فريقه برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ليفاندوفسكي، قد انتقل لصفوف برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي 2022.

وكشف بيني زهافي، وكيل أعمال اللاعب البولندي في تصريحات صحفية حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ، حيث قال: "بالتأكيد ما يقال عن رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة مجرد هراء وأخبار كاذبة تمامًا".

وتابع: "ليفا سيبقى في برشلونة بنسبة 100% بالموسم المقبل".

ومن المقرر أن يتقاضى ليفاندوفسكي في الموسم المقبل مع العملاق الكتالوني راتبًا سنويًا قيمته 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن المهاجم البولندي لديه في عقده مع برشلونة إمكانية تمديده لموسم رابع، وذلك في حالة مشاركته في45 دقيقة في 55% من مباريات الموسم المقبل.