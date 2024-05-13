السيسي: مصر بها مصر حوالي 9 ملايين ضيف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدد الضيوف فى مصر حوالي 9 ملايين.

وقال "السيسي" خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية تحقق الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه لصالح الزراعة.

وتابع "إحنا خلينا مسار العمل فيه بالطريقة اللي ماشيين فيها دلوقتى، والقطاع الخاص مهم جدا جدا إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وكفاءة الأداء محل اعتبار في أي عمل بيقوموا بيه".

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.