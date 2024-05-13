الرئيس السيسي: القطاع الخاص مهم جدا في ظل معدلات الأداء المتقدمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القطاع الخاص مهم جدا، حيث إن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية وكفاءة الأداء تكون محل اعتبار لأي عمل .

وأشار "السيسي"، خلال خلال كلمته في افتتاح موسم الحصاد، والمُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الجهد المبذول من القطاع الخاص في إدارة المشروعات، تقوم الدولة أيضًا بدورها في هذا الإطار.

وشدد الرئيس السيسي، على أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية، موضحًا أن الدولة جهزت الأراضي لكي تنتج وتكون صالحة للزراعة، مؤكدًا أنه في هذا الإطار قابل الدولة تحدٍ كبير وهو المياه الجوفية في المنطقة لكي يتم السيطرة عليها.

أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.