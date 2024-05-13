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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المغرب والصين يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

المغرب والصين
المغرب والصين

 

لتعزيز العلاقات البرلمانية المغربية الصينية زار وفد نيابي مغربي من الأغلبية والمعارضة برئاسة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الصين تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني"البرلمان" .

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وذكر بيان لمجلس النواب المغربي أن هذه الزيارة تهدف أيضا لتنسيق المواقف بين البلدين أمام المحافل البرلمانية الدولية،ومد جسور الحوار والتواصل البرلماني الدائم بين المؤسستين التشريعيتين خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي،سبق أن زار المغرب في مايو من العام الماضي،على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي

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