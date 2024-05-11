محمد صلاح: الزمالك قادر على العودة بنتيجة إيجابية من المغرب

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع مع أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يلعبوا بثقة وروح عالية منذ أول دقيقة في المباراة، ونحاول عدم التسجيل في مرمانا أهداف والجمهور المغربي سيشكل عامل ضغط على فريق نهضة بركان".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للاعبي الزمالك والجهاز الفني ولدي ثقة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، ويجب على اللاعبين عدم ترك مساحات للفريق المغربي وأن يتغلب عنصر الهدوء عليهم".

وأوضح: "الفريق المغربي يتميز في الكراث الثابتة وأنصح لاعبي الزمالك بعدم ارتكاب الأخطاء"