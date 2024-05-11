عمرو أدهم يصل إلى المغرب لمساندة الزمالك أمام نهضة بركان

وصل عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى المغرب مساء اليوم السبت، لمساندة الفريق في مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وحضر عمرو أدهم إلى الملعب البلدي ببركان لمتابعة المران الختامي للزمالك الذي أقيم مساء اليوم ، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.