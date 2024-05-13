صور.. زوار السيدة زينب يلقون النقود داخل مقام العيدروس

شهد مقام سيدي عبدالرحمن العيدروس، بمدخل مسجد السيدة زينب، إقبال المواطنين لقراءة الفاتحة، وذلك أثناء زيارتهم لضريح السيدة زينب.

ويلقى بعض المواطنين العملات الورقية والمعدنية "الفلوس" داخل المقام، ويدعون بما يتمنوه، تفاؤلا منهم بذلك بقبول الدعاء وتحقيق أمنياتهم.

واحتفلت السيدات بفرحتهن وشوقهن لزيارة السيدة زينب بالزغاريد وتوزيع الحلوى على الزوار، كما عبر الرجال عن سعادتهم بمدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ سيطر على المقام الشريف أجواء من الروحانية والسكينة والهدوء النفسي، رغم الضجيج والأصوات المرتفعة.

وجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلطان طائفة البهرة بالهند، افتتحا صباح أمس، مسجد وضريح السيدة زينب بعد خضوعهما للتطوير والتجديد، ليفتح أبوابه أمام الزوار من أرجاء المحروسة كافة.

وجاءت السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها، إلى مصر بعد ذبح شقيقها إمام الشهداء الحسين رضي الله عنه في كربلاء، لتحتمي بأهلها، وظلت بالمحروسة حتى أخر أنفاسها لتدفن فيها ويصبح قبرها ضريح يزوره عشاق النبي وآل بيته.