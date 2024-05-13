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الإثنين 13 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صور.. زوار السيدة زينب يلقون النقود داخل مقام العيدروس

صورة من ضريح السيدة
صورة من ضريح السيدة زينب

شهد مقام سيدي عبدالرحمن العيدروس، بمدخل مسجد السيدة زينب، إقبال المواطنين لقراءة الفاتحة، وذلك أثناء زيارتهم لضريح السيدة زينب. 

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الأوقاف: مسجد السيدة زينب جاهز لاستقبال الزوار والمصلين (فيديو)

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بعد تطوير مسجدها.. مسيرة السيدة زينب عقيلة بني هاشم من المدينة لمصر

ويلقى بعض المواطنين العملات الورقية والمعدنية "الفلوس" داخل المقام، ويدعون بما يتمنوه، تفاؤلا منهم بذلك بقبول الدعاء وتحقيق أمنياتهم.

 واحتفلت السيدات بفرحتهن وشوقهن لزيارة السيدة زينب بالزغاريد وتوزيع الحلوى على الزوار، كما عبر الرجال عن سعادتهم بمدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ سيطر على المقام الشريف أجواء من الروحانية والسكينة والهدوء النفسي، رغم الضجيج والأصوات المرتفعة.

 وجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلطان طائفة البهرة بالهند، افتتحا صباح أمس، مسجد وضريح السيدة زينب بعد خضوعهما للتطوير والتجديد، ليفتح أبوابه أمام الزوار من أرجاء المحروسة كافة.

 وجاءت السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها، إلى مصر بعد ذبح شقيقها إمام الشهداء الحسين رضي الله عنه في كربلاء، لتحتمي بأهلها، وظلت بالمحروسة حتى أخر أنفاسها لتدفن فيها ويصبح قبرها ضريح يزوره عشاق النبي وآل بيته.

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