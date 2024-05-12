الأوقاف: مسجد السيدة زينب جاهز لاستقبال الزوار والمصلين (فيديو)

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن افتتاح مسجد السيدة زينب، بعد أعمال التطوير والتجديدات، يعد تكريمًا وعرفانًا بفضل آل البيت الذين كرّمهم الله عز وجل في قرآنه العظيم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن السيدة زينب نصحها البعض أن تظل في المدينة، وسيدنا عبدالله بن عباس قال لها “اذهبي إلى مصر ستجدي قلوب المصريين وطنًا تسكني وتعيشي فيه”.

وأوضح، أن مسجد السيدة زينب والمقام من اليوم مفتوح لجميع الرواد في أي وقت، طالما كان المسجد مفتوحًا، مضيفًا أن افتتاح المسجد بعد التطوير، الذي شرفه حضور الرئيس السيسي، ورئيس طائفة البهرة، عكس براعة وعظمة المصريين من خلال وجود إبداع في التصميمات الرخامية بديلة للأرابيسك الخشبي المعروف، وذلك بعد تطوير مساجد الحسين وعمرو بن العاص والسيدة نفيسة وغيرها من المساجد.

مساجد يجري تطويرها بعد السيدة زينب:

وأشار إلى أن مسجد ومقام السيدة زينب مفتوح لكل الزائرين والمصليين، مضيفًا أنه يجري حاليًا تطوير مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي ومسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المساجد التاريخية ومساجد آل البيت لمكانتها الخاصة في قلوب المصريين.

افتتاح مسجد السيدة زينب:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير الأضرحة الخاصة بمسجد السيدة زينب، بحضور وجّه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تقدر مشاركة سلطان طائفة البهرة في أعمال التطوير التي سبقت السيدة زينب، منها مسجد الحسين، والسيدة زينب، مؤكدًا أن هذا يدل على الحب الشديد لآل البيت.

وأكد: “لدينا خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين"، موضحًا: “إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة، حيث تم افتتاح- سابقًا- ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة، والآن السيدة زينب”.

وأوضح، أن مشاركة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مضيفًا أنه منذ أيام جرى استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

وأشار إلى أنّ الله عزّ وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مضيفًا: «عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر.