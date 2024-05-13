إنجاز جديد لجامعة حلوان في البطولة الإفريقية بتونس

في إنجاز رياضي جديد لجامعة حلوان، حصدت البطلة أشرقت إسماعيل، بطلة منتخبنا الوطني للجمباز الترامبولين والمعيدة بقسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي آنسات بالبطولة الإفريقية لعام 2024 التي أقيمت في تونس.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "نحن فخورون بإنجاز البطلة اشرقت إسماعيل في هذه البطولة القارية المرموقة، هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات فى كافة المحافل الدولية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لها متمنياً لها مزيدا من التقدم والنجاح وإحراز البطولات، ليظل علم مصر خفاقا فى كافة المحافل الدولية

وأضافت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات "هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والتدريب المكثف الذي تلقته البطلة اشرقت، متمنية لها مزيدًا من التفوق والنجاح في مستقبلها الرياضي، وتحقيق التألق فى جميع المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

رئيس جامعة حلوان يستقبل نيافة الأنبا الحبر الجليل ميخائيل

واستقبل رئيس جامعة حلوان نيافة الأنبا الحبر الجليل ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الكنيسة والجامعة.

وأكد الدكتور قنديل دور جامعة حلوان كإحدى أعرق الجامعات المصرية منذ تأسيسها عام 1975، وضرورة تعزيز التعاون مع الكنيسة لحل المشكلات في المناطق المحيطة بالجامعة.

ثم أوضح رئيس جامعة حلوان أن الكنيسة دائما داعم لجامعة حلوان لما لها من دور عظيم

وأشاد الأنبا ميخائيل بجامعة حلوان ودورها العظيم، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة الأولى بعد توليه إيبارشية حلوان، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، لزيارة هذه الجامعة العريقة كأكبر مؤسسة تعليمية في حلوان وبحث سبل التعاون في مبادرة "معًا نستطيع" لتطوير المنطقة.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات عديدة، بما في ذلك تجهيز احتفالية كبرى في 1 يونيو بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر بحضور ألف طالب من مدارس حلوان لإرسال رسالة للعالم من رحاب الجامعة بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وفى ختام اللقاء تم إهداء درع الجامعة لنيافة الأنبا ميخائيل، وحرصوا على حضور ندوة البصمة الكربونية التي نظمها مركز الإبداع بالجامعة للحد من تلوث البيئة، وعمل جولة داخل مجمع الفنون والثقافة، وزيارة الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان.